Страны ЕС не смогли согласовать семилетний бюджет и во второй день саммита

Главы государств и правительств стран Евросоюза во второй день саммита в Брюсселе вновь не смогли договориться по вопросам бюджета на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран, председатель Евросовета Шарль Мишель в третий день представит новое решение, компромиссное. Заседание начнётся в воскресенье в полдень.

Ранее планировалось, что саммит завершится в субботу.

Семилетний бюджет Евросоюза должен составить 1,074 триллиона евро, фонд восстановления экономики — 750 миллиардов евро.