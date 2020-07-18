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Страны ЕС не смогли согласовать семилетний бюджет и во второй день саммита

Теперь они попытаются сделать это в воскресенье.

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Фото © Pixabay

Главы государств и правительств стран Евросоюза во второй день саммита в Брюсселе вновь не смогли договориться по вопросам бюджета на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран, председатель Евросовета Шарль Мишель в третий день представит новое решение, компромиссное. Заседание начнётся в воскресенье в полдень.

Ранее планировалось, что саммит завершится в субботу.

Семилетний бюджет Евросоюза должен составить 1,074 триллиона евро, фонд восстановления экономики — 750 миллиардов евро.

Напомним, в первый день саммита сторонам также не удалось согласовать бюджет. По словам одного из участников встречи, обсуждение заблокировал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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