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"Превратилась в солдата". Бывшая солистка группы Serebro раскритиковала методы работы Фадеева

По её словам, продюсер запрещал ей быть чересчур худой и постоянно называл анорексичкой.

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Фото © Instagram / favlav

Бывшая солистка группы Serebro Полина Фаворская рассказала о жёстких условиях работы с продюсером Максимом Фадеевым.

Она отметила, что по приходе в известную группу мечтала раскрыть свой творческий потенциал, но в коллективе превратилась в солдата, исполнявшего приказы.

Мне быстро обломали крылья, — сказала Фаворская в интервью журналу Cosmopolitan.

Певица добавила, что Фадеев контролировал внешность подопечных. Он требовал, чтобы Фаворская набирала вес, так как была похожа на "40-килограммовую анорексичку".

Был ужасный буллинг в соцсетях. После ухода из группы я заново училась себя принимать, — призналась 28-летняя артистка.

Фаворская покинула группу Serebro в 2017 году, занявшись сольным творчеством.

Ранее Фадеев представил свою новую подопечную, а фанаты увидели в ней экс-солистку группы Serebro Елену Темникову.

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