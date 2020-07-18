"Превратилась в солдата". Бывшая солистка группы Serebro раскритиковала методы работы Фадеева

Бывшая солистка группы Serebro Полина Фаворская рассказала о жёстких условиях работы с продюсером Максимом Фадеевым.

Она отметила, что по приходе в известную группу мечтала раскрыть свой творческий потенциал, но в коллективе превратилась в солдата, исполнявшего приказы.

— Мне быстро обломали крылья, — сказала Фаворская в интервью журналу Cosmopolitan.

Певица добавила, что Фадеев контролировал внешность подопечных. Он требовал, чтобы Фаворская набирала вес, так как была похожа на "40-килограммовую анорексичку".

— Был ужасный буллинг в соцсетях. После ухода из группы я заново училась себя принимать, — призналась 28-летняя артистка.

Фаворская покинула группу Serebro в 2017 году, занявшись сольным творчеством.