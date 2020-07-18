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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

Пять лет назад у пары родился первый сын.

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Фото © Instagram / Justin Timberlake

Американский певец и актёр Джастин Тимберлейк и его супруга актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз, сообщает издание Daily Mail.

Пара уже воспитывает пятилетнего сына Силаса Рандалла. Имя его новорождённого брата пока не раскрывается.

Малыш родился в начале этой недели, и всё это время со звёздными родителями находилась бабушка — мать Джессики 65-летняя Кимберли Конро Бил, а также близкие друзья.

Стоит отметить, что артисты не показывались на публике с марта, супруга не афишировала свою беременность и не публиковала фото в полный рост последние несколько месяцев.

Ранее актёр Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в саге о Гарри Поттере, впервые стал отцом.

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