Сериал "Чернобыль" получил семь телевизионных наград британской премии BAFTA

Мини-сериал "Чернобыль" от компаний HBO и Sky получил семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Наград удостоились шведский режиссёр Юхан Ренк, исландский композитор Хильдур Гуднадоуттир и художник по костюмам из Великобритании Одиль Дикс-Мирье. Кроме того, картина стала лучшей в таких номинациях, как "Операторская работа и свет", "Монтаж", "Звук" и "Декорации".

Лауреатами премии также стали актриса Эшлин Би за роль в комедийном сериале This Way Up ("Вверх дном") и режиссёр Джесси Армстронг, написавший сценарий к фильму "Наследники".