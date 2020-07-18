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Сериал "Чернобыль" получил семь телевизионных наград британской премии BAFTA

Признания в том числе удостоился режиссёр картины Юхан Ренк.

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Мини-сериал "Чернобыль" от компаний HBO и Sky получил семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Наград удостоились шведский режиссёр Юхан Ренк, исландский композитор Хильдур Гуднадоуттир и художник по костюмам из Великобритании Одиль Дикс-Мирье. Кроме того, картина стала лучшей в таких номинациях, как "Операторская работа и свет", "Монтаж", "Звук" и "Декорации".

Лауреатами премии также стали актриса Эшлин Би за роль в комедийном сериале This Way Up ("Вверх дном") и режиссёр Джесси Армстронг, написавший сценарий к фильму "Наследники".

Ранее сериал "Чернобыль" получил премию американской Ассоциации телевизионных критиков, а также премию Emmy как лучший мини-сериал года.

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