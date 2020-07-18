"Прячутся в домиках или за мамами". В Новосибирском зоопарке на свет появились 16 голубоглазых манулов

В Новосибирском зоопарке родилось 16 детёнышей манула, сообщается на странице учреждения во "ВКонтакте".

Потомство появилось у трёх самок: у одной три котёнка, у другой пять, а у третьей сразу восемь малышей.

Фото © VK / Новосибирский зоопарк 1 / 4

Котятам уже около месяца, и они стали выбираться на прогулки. Глаза у малышей открылись примерно на 20-й день — сейчас они ярко-голубые, однако, когда манул взрослеет, они становятся жёлтыми. Вес новорождённых составляет около 100 грамм.

Детёныши развиваются довольно быстро и уже начали изучать всё вокруг. Незнакомые предметы пугают их, из-за чего ребята стараются сразу прятаться в домиках или за своими мамами.

Манулы являются редкими хищниками степей и полустепей Евразии. Они занесены в международную и российскую Красные книги. В Новосибирском зоопарке палласовы коты (так ещё называют этих зверей) размножаются с 1995 года. Потомки живущих там манулов, которых за всё время родилось 64, сейчас живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии и Великобритании.