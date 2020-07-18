"Бесятся с жиру!" В Сети раскритиковали Игоря Николаева, улетевшего отдыхать на личном самолёте

Пользователи соцсетей раскритиковали певца Игоря Николаева за то, что он улетел отдыхать на личном самолёте. Артист выложил в "Инстаграм" фото с семьёй, на котором они готовятся к вылету из Внуково.

— Маленький самолётик перевозит маленькую, но очень дружную семейку! — написал композитор.

Подписчики, однако, его радость не оценили. Они посоветовали Николаеву быть скромнее, людей возмутило то, что певец и его семья могут позволить себе отдых и частный рейс в то время, когда вся страна оказалась в кризисе из-за пандемии коронавируса. Особенное негодование полёт музыканта вызвал на фоне недавних заявлений российского шоу-бизнеса о том, какие финансовые трудности артисты испытывают из-за ограничений по CoViD-19.

Уютненький такой самолётик. Не то что наши.... elovikovaanastasiy

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Часть пользователей выразили недовольство тем, что Николаев отправился в путешествие, когда в мире свирепствует коронавирус и до победы над ним ещё далеко. Некоторые подписчики опасаются, что из отпуска артист может привезти инфекцию.

— Что вы делаете? Опять заразу привезти? Сидите уже, куда летите? Не знаете, куда деньги деть — купите по дому тем, кто вас выхаживал! — отметила natalya_2501.<br/>

Тем не менее многие поклонники поддержали любимого певца и посоветовали хейтерам не завидовать. Пользователи подчеркнули, что композитор и его семья сами заработали на отдых и заслужили его. Они пожелали Николаеву, его супруге и дочери счастливого полёта и хорошего отдыха.

Куда именно отправился артист, точно не известно — он это не раскрывает. Некоторые предположили, что в США. А кто-то считает, что в Латвию, в Юрмалу.