Захватывает дух. Крупнейший российский парк развлечений "Остров мечты" в Москве вышел из карантина — видео

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В Москве после долгого перерыва для посетителей открылся "Остров мечты". Крупнейший парк развлечений был закрыт с середины марта из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Лайф узнал, как теперь будет работать "русский Диснейленд" и какие правила должны соблюдать посетители.
На входе всем раздают защитные маски и перчатки, их необходимо носить во время прогулки по комплексу. На каждом шагу размещены дозаторы с антисептиками для дезинфекции рук. Сейчас продаётся не более 50% билетов, большая часть из них — онлайн, а цены временно снижены на 30%. Половина мест на аттракционах закрыты, на них есть специальные наклейки с просьбами не садиться, чтобы соблюсти безопасную дистанцию в полтора метра. Поручни и сиденья обрабатываются после каждого катания.
В "русском Диснейленде" представлены любимые персонажи сказок и мультфильмов, атриумы выполнены в стиле разных городов: Москва, Рим, Барселона и другие. Площадь крытого комплекса составляет 300 тысяч кв. м., а вместе с парком — около 100 гектаров. Для гостей работают самые разнообразные карусели и горки как для самых маленьких, так и для взрослых.
— Приехали из Ярославля. Дети в восторге. Это мечта детей, и она сбылась, — поделилась посетительница парка Оксана.
За время эпидемии удалось наладить работу одного из самых страшных аттракционов — американских горок. Скорость движения составляет 80 километров в час, а от виражей захватывает дух. Взрослые посетители были в восторге от развлечений, и даже самые искушённые, посетившие крупнейшие парки мира, оценивают "Остров мечты" как достойный.
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Напомним, крупнейший в Европе тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся в Москве в феврале 2020 года, однако проработал всего месяц и закрылся из-за эпидемии коронавируса. Позже стало известно, что он откроется 18 июля. В развлекательном комплексе есть 23 аттракциона, он рассчитан на посещение 25 тысяч человек одновременно.