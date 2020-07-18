В Петербурге посвятили граффити вокалисту The Prodigy — видео

В Санкт-Петербурге во дворе на Лиговском проспекте появились граффити с портретом вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта, который ушёл из жизни в марте прошлого года. Там состоялась презентация проекта, на которую собрались поклонники музыканта.

Чёрно-белый портрет украшает всю стену здания. Он является анонсом будущего Prodigy Festival, в основе которого будут танцевальные баттлы. Планируется, что фестиваль состоится осенью, если коронавирус не внесёт свои коррективы.