В Петербурге посвятили граффити вокалисту The Prodigy — видео

В Санкт-Петербурге во дворе на Лиговском проспекте появились граффити с портретом вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта, который ушёл из жизни в марте прошлого года. Там состоялась презентация проекта, на которую собрались поклонники музыканта.
Чёрно-белый портрет украшает всю стену здания. Он является анонсом будущего Prodigy Festival, в основе которого будут танцевальные баттлы. Планируется, что фестиваль состоится осенью, если коронавирус не внесёт свои коррективы.
Ранее Лайф сообщал, что оператор транспортной системы лондонского метро стёр "коронавирусные" граффити британского стрит-арт-художника Бэнкси, призвав автора "творить в подходящем месте". Знаменитый уличный художник изобразил чихающую крысу, а также её сородичей с медицинскими масками, которые используются как парашюты.