СМИ: США отслеживали сигналы телефонов на военных объектах России

Исследователи из Университета штата Миссисипи за деньги Пентагона в прошлом году отслеживали сигналы мобильных телефонов в России. В том числе они анализировали информацию по району, где находится полигон ВМФ РФ в Нёноксе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным журналистов, исследователи изучали, как перемещаются владельцы телефонов, которые находились в Нёноксе сразу после инцидента на полигоне в августе прошлого года.

Целью проекта было понять, можно ли использовать данные из открытых источников для военных или разведывательных целей.