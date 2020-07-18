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СМИ: США отслеживали сигналы телефонов на военных объектах России

Целью было понять, можно ли использовать такие данные для разведывательных целей.

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Фото © Pixabay

Исследователи из Университета штата Миссисипи за деньги Пентагона в прошлом году отслеживали сигналы мобильных телефонов в России. В том числе они анализировали информацию по району, где находится полигон ВМФ РФ в Нёноксе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным журналистов, исследователи изучали, как перемещаются владельцы телефонов, которые находились в Нёноксе сразу после инцидента на полигоне в августе прошлого года.

Целью проекта было понять, можно ли использовать данные из открытых источников для военных или разведывательных целей.

Напомним, ЧП на военном полигоне в посёлке Нёнокса Архангельской области произошло 8 августа. В Минобороны заявили, что взрыв и последующее возгорание произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли пять человек, их представили к госнаградам.

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