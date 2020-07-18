СМИ: США отслеживали сигналы телефонов на военных объектах России

Исследователи из Университета штата Миссисипи за деньги Пентагона в прошлом году отслеживали сигналы мобильных телефонов в России. В том числе они анализировали информацию по району, где находится полигон ВМФ РФ в Нёноксе. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным журналистов, исследователи изучали, как перемещаются владельцы телефонов, которые находились в Нёноксе сразу после инцидента на полигоне в августе прошлого года.
Целью проекта было понять, можно ли использовать данные из открытых источников для военных или разведывательных целей.
Напомним, ЧП на военном полигоне в посёлке Нёнокса Архангельской области произошло 8 августа. В Минобороны заявили, что взрыв и последующее возгорание произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли пять человек, их представили к госнаградам.