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Министр здравоохранения Украины: У нас медицины как системы не существует

Ранее стало известно, что в стране почти закончились деньги для борьбы с коронавирусом.

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Фото © Pixabay

На Украине не существует медицины как системы. Есть только "очаги" оказания медицинской помощи. А на экстренную помощь вовсе не обращали внимания. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, единственное нормально развитое направление в стране — стоматология.

По сути, у нас медицины как системы не существует в стране. У нас есть очаги оказания медицинской помощи. Их много, они держатся на наших врачах и медперсонале. Единственное направление медицины, которое нормально развилось, — стоматология. К нему государство не имело никакого отношения, просто забыло на каком-то этапе, — рассказал он в интервью агентству "РБК-Украина".

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что средства общим объёмом 64,7 миллиарда гривен (около 2,4 миллиарда долларов) из фонда, который сформирован для борьбы с коронавирусом на Украине, практически исчерпаны.

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