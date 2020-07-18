Министр здравоохранения Украины: У нас медицины как системы не существует

На Украине не существует медицины как системы. Есть только "очаги" оказания медицинской помощи. А на экстренную помощь вовсе не обращали внимания. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, единственное нормально развитое направление в стране — стоматология.

— По сути, у нас медицины как системы не существует в стране. У нас есть очаги оказания медицинской помощи. Их много, они держатся на наших врачах и медперсонале. Единственное направление медицины, которое нормально развилось, — стоматология. К нему государство не имело никакого отношения, просто забыло на каком-то этапе, — рассказал он в интервью агентству "РБК-Украина".