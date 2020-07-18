Канадец спас тонущего щенка койота, откачал его и провёл с ним 10 дней на плоту

Отправившийся в длительное путешествие на плоту канадец случайно спас жизнь щенку дикого койота, после чего провёл с ним десять дней. Об этом сообщает издание BoredPanda.

Необычная история произошла на реке Ред-Дир, откуда мужчина по имени Джастин начал своё путешествие. Он услышал странный писк из воды и заметил чей-то нос на поверхности реки. Когда мужчина подплыл, чтобы рассмотреть животное поближе, то сам упал в воду. Джастину удалось выбраться и вернуться на плот, а заодно достать из реки маленького койота.

На момент спасения зверёк уже наглотался воды, из-за чего Джастину пришлось откачивать его по методу Геймлиха, обняв сзади и толчками в живот пытаясь восстановить дыхание. Это помогло — койот пришёл в себя и со временем привык к мужчине. Так как инцидент произошёл в первый день путешествия, животному пришлось сплавляться по рекам вместе с Джастином, хотя сам он был не против, ведь добрый человек кормил и грел его.

По окончании путешествия мужчина дал койоту имя — Йип-Йип — и позвонил жене для того, чтобы посоветоваться, что ему делать с животным. Супруги пришли к выводу, что Йип-Йипа нужно отдать в Общество реабилитации дикой природы, что они и сделали.