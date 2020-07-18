Собянин раскрыл, какой фестиваль в столице может стать первым после эпидемии

Первым массовым мероприятием в Москве после эпидемии коронавирусной инфекции станет празднование Дня города. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Традиционно этот день отмечается в начале сентября.

— Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведём. Если ситуация не ухудшится и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, — сказал градоначальник в эфире радио КП.