Собянин раскрыл, какой фестиваль в столице может стать первым после эпидемии

Первым массовым мероприятием в Москве после эпидемии коронавирусной инфекции станет празднование Дня города. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Традиционно этот день отмечается в начале сентября.
— Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведём. Если ситуация не ухудшится и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, — сказал градоначальник в эфире радио КП.
В одном из прошлых интервью мэр столицы заявил, что у 60% москвичей за время пандемии выработался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Собянин полагает, что в ближайшее время второй волны эпидемии в Москве не будет.