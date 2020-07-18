VIP-коллекторство. Эксперт рассказал Лайфу, кто мог названивать блогерше-сексологу с угрозами

Президент ассоциации корпоративного коллекторства в России Дмитрий Жданухин в беседе с Лайфом исключил версию о том, что блогерше-сексологу Анне Амбарцумян могли названивать с угрозами профессиональные коллекторы. Однако он допустил, что угрожать ей могли представители криминального мира.

— Учитывая её статус, может идти речь о своего рода "ВИП коллекторстве" — это нестандартная ситуация. Вряд ли бы её доставали какими-то стандартными методами, типа звонков по телефону. Даже если есть след тех, кто занимается крупными долгами, то это может быть и криминальная составляющая. Не секрет, что иногда представители этнических образований занимаются таким нелегальным сбором долгов, — сказал Жданухин.

Он напомнил, что официальным коллекторским агентствам запрещено использовать большое количество телефонных номеров, а те, что используются, всегда указаны на сайтах компаний.