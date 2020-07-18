VIP-коллекторство. Эксперт рассказал Лайфу, кто мог названивать блогерше-сексологу с угрозами

Президент ассоциации корпоративного коллекторства в России Дмитрий Жданухин в беседе с Лайфом исключил версию о том, что блогерше-сексологу Анне Амбарцумян могли названивать с угрозами профессиональные коллекторы. Однако он допустил, что угрожать ей могли представители криминального мира.
— Учитывая её статус, может идти речь о своего рода "ВИП коллекторстве" — это нестандартная ситуация. Вряд ли бы её доставали какими-то стандартными методами, типа звонков по телефону. Даже если есть след тех, кто занимается крупными долгами, то это может быть и криминальная составляющая. Не секрет, что иногда представители этнических образований занимаются таким нелегальным сбором долгов, — сказал Жданухин.
Он напомнил, что официальным коллекторским агентствам запрещено использовать большое количество телефонных номеров, а те, что используются, всегда указаны на сайтах компаний.
Напомним, незадолго до своей смерти блогерша Анна Амбарцумян пожаловалась звёздному адвокату Сергею Жорину на угрозы со стороны коллекторов. По словам девушки, звонки начались после того, как её знакомая якобы взяла в долг деньги. При этом сам адвокат рассказал Лайфу, что слова Анны звучали неубедительно, а сама она будто что-то скрывала. Позже её тело нашли в одном из отелей столицы.