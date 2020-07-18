"Что-то не договаривала". Адвокат рассказал Лайфу о звонке вскоре обнаруженной мёртвой блогерши

Адвокат, которому блогерша Анна Амбарцумян жаловалась на угрозы от коллекторов незадолго до своей смерти, считает, что девушка выдумала историю с подругой, которая якобы попала в долги. На самом деле скрыла от него правду. Об этом Сергей Жорин рассказал в беседе с Лайфом.

— Этот рассказ показался мне неправдоподобным. Там было большое количество сообщений с её стороны, и некоторые обстоятельства были взаимоисключающими, из чего я сделал вывод, что она мне морочит голову. Вероятно, какой-то конфликт у неё с кем-то и был, но я сомневаюсь, что это было связано с тем, что её подруга что-то там взяла. Я всё-таки сделал вывод, что причиной были какие-то её действия, но она что-то не договаривает, — рассказал юрист.

Сергей Жорин понял, что оказать ей помощь в такой ситуации будет крайне сложно, поэтому посоветовал обратиться в правоохранительные органы. Он также добавил, что во время разговора у Анны была несвязная речь, а мысли свои она "изъясняла туманно".

Как ранее сообщал Лайф, незадолго до своей смерти Анна Амбарцумян пожаловалась Сергею Жорину на угрозы со стороны коллекторов. По словам девушки, звонки начались после того, как её знакомая якобы взяла в долг деньги. Позже её тело нашли в одном из отелей столицы.