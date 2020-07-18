"Я как-то испугалась". Незадолго до смерти блогерша-сексолог пожаловалась на угрозы от коллекторов

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Найденная мёртвой блогерша-сексолог Анна Амбарцумян перед смертью жаловалась на постоянные звонки от коллекторов. По её словам, ей звонили по 10–20 раз в день и даже угрожали приехать к ней домой. В распоряжении Лайфа появилась запись разговора девушки с адвокатом. Анна рассказала, что она якобы стала доверенным лицом своей знакомой, которая взяла в долг деньги.

— Теперь эти коллекторы звонят мне по 10–20 раз в день, угрожают и так далее. Если я трубку не поднимаю, начинаются эсэмэски с угрозами. Я к девочке обратилась, девочка сказала: "Ну пригрози им, что напишешь на них жалобу или запишешь то, что они тебе говорят по телефону". Я им пригрозила, а им совершенно всё равно. Они продолжают мне названивать и пишут сообщения из серии "Жди в гости", — жаловалась блогерша юристу.

Больше всего Анна боялась, что коллекторы придут к ней домой, так как жила она в основном одна. Адвокат посоветовал ей не отвечать на звонки, а номера телефонов блокировать.

Как ранее сообщал Лайф, Анна Амбарцумян была найдена мёртвой сегодня утром в одном из дорогих отелей Москвы. Номер был закрыт изнутри, а рядом с телом девушки лежала коробка с лекарственными препаратами.