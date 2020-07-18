Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Чикаго два десятка полицейских пострадали в попытке защитить памятник Колумбу — видео

Некоторых из них даже пришлось госпитализировать.

358

В Чикаго около двадцати полицейских пострадали, когда защищали памятник мореплавателю Христофору Колумбу от протестующих против расизма. Об этом сообщает издание Chicago Sun-Times. Инцидент произошёл накануне вечером.

Многочисленная толпа собралась в Грант-парке, где расположен монумент. Протестующие решили снести памятник и накинули на него верёвки.

Колумб был убийцей, Колумб был вором, — скандировали протестующие.

В происходящее вмешалась полиция. В неё участники акции начали кидать разные предметы. Силовикам пришлось применить дубинки. В итоге был вызван спецназ. Некоторых полицейских пришлось отправить в больницу.

Ранее Лайф сообщал, что власти Нью-Йорка разрешили демонтаж памятника 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который находится у входа в Американский музей естественной истории. В монументе, на котором конная фигура главы государства рядом с темнокожим и индейцем, увидели признаки расизма.

Выбор редакции

Loading...