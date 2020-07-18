В Чикаго два десятка полицейских пострадали в попытке защитить памятник Колумбу — видео

Black Lives Matter rioters in Chicago throw projectiles and fireworks at police officers guarding the Christopher Columbus statue. pic.twitter.com/YI7ZO2T55s — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 18, 2020

В Чикаго около двадцати полицейских пострадали, когда защищали памятник мореплавателю Христофору Колумбу от протестующих против расизма. Об этом сообщает издание Chicago Sun-Times. Инцидент произошёл накануне вечером.

Многочисленная толпа собралась в Грант-парке, где расположен монумент. Протестующие решили снести памятник и накинули на него верёвки.

Black Lives Matter rioters are stoning Chicago police who are defending a Christopher Columbus statue. pic.twitter.com/XCtMIDQI8z — Richard (@Wildman_AZ) July 18, 2020

— Колумб был убийцей, Колумб был вором, — скандировали протестующие.

В происходящее вмешалась полиция. В неё участники акции начали кидать разные предметы. Силовикам пришлось применить дубинки. В итоге был вызван спецназ. Некоторых полицейских пришлось отправить в больницу.