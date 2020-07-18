Генсек ООН заявил, что коронавирус поставил человечество на колени

Пандемия коронавируса поставила человечество на колени и показала хрупкость этого мира. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выступил с лекцией в память о Нельсоне Манделе, который родился 102 года назад.

— Мир находится в смятении. Экономика — в свободном падении. Мы оказались поставлены на колени... микроскопическим вирусом. Пандемия показала хрупкость нашего мира, — сказал генсек.

Он отметил, что сейчас стали очевидны риски, которые люди не хотели замечать долгое время. Это слабые системы здравоохранения, загрязнение окружающей среды, социальное неравенство.

Некоторые регионы, которые прежде показывали прогресс в сокращении нищеты, теперь отброшены назад.

— В некоторых странах неравенство в области здравоохранения усугубляется тем, что частные больницы, а также предприятия и даже отдельные лица забирают себе бесценное оборудование, которое срочно необходимо каждому, — привёл в пример Гутерриш.

Нынешний экономический кризис он назвал самым глубоким со времён Второй мировой войны. Еще 100 миллионов человек могут быть ввергнуты в крайнюю нищету, может начаться "голод исторических масштабов".