На космодром Восточный отправлен отряд медиков для борьбы с кронавирусом

Отряд медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на спецборте Роскосмоса отправлен на космодром Восточный для борьбы с распространением коронавируса.
- Болезнь у всех пациентов протекает в лёгкой и средней форме, - говорится в сообщении агентства.
Этот же борт доставит средства индивидуальной защиты и лекарства. Возглавляет отряд медиков начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА Михаил Ратманов.
По данным на 17 июля, случаи заражения коронавирусом зафиксировали в закрытом городке Циолковский, который находится рядом с космодромом. Там выявили 52 заболевших, 41 из них уже выздоровел. Согласно общей статистике, на космодроме зарегистрировано 637 случаев заражения коронавируса. Вылечились 211 человек, погиб 31 пациент.
Напомним, за последние сутки коронавирус выявили ещё у 6234 россиян.