На космодром Восточный отправлен отряд медиков для борьбы с кронавирусом

Отряд медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на спецборте Роскосмоса отправлен на космодром Восточный для борьбы с распространением коронавируса.

- Болезнь у всех пациентов протекает в лёгкой и средней форме, - говорится в сообщении агентства.

Этот же борт доставит средства индивидуальной защиты и лекарства. Возглавляет отряд медиков начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА Михаил Ратманов.

По данным на 17 июля, случаи заражения коронавирусом зафиксировали в закрытом городке Циолковский, который находится рядом с космодромом. Там выявили 52 заболевших, 41 из них уже выздоровел. Согласно общей статистике, на космодроме зарегистрировано 637 случаев заражения коронавируса. Вылечились 211 человек, погиб 31 пациент.