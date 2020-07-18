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В московском отеле найдена мёртвой известная блогерша-сексолог

Рядом с телом девушки была обнаружена коробка с лекарственным препаратом.

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Анна Амбарцумян. Фото © Instagram

В закрытом изнутри номере одного из дорогих отелей в центре Москвы найдена мёртвой известная блогерша Анна Амбарцумян. Она называла себя сексологом, психотерапевтом-экстрасенсом.

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах столицы, при осмотре места происшествия не было обнаружено криминальных следов смерти. При этом рядом с телом девушки была найдена коробка с лекарственными препаратами. Причина смерти Амбарцумян устанавливается.

Отметим, девушка была частой гостьей различных телевизионных ток-шоу. Себя в соцсетях она называла королевой, а критиков рабами. Свои экстрасенсорные услуги она оценивала от 8200 рублей за часовой сеанс.

Как сообщал Лайф, ранее в Москве было найдено тело чемпионки мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерины Александровской.

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