В московском отеле найдена мёртвой известная блогерша-сексолог

В закрытом изнутри номере одного из дорогих отелей в центре Москвы найдена мёртвой известная блогерша Анна Амбарцумян. Она называла себя сексологом, психотерапевтом-экстрасенсом.

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах столицы, при осмотре места происшествия не было обнаружено криминальных следов смерти. При этом рядом с телом девушки была найдена коробка с лекарственными препаратами. Причина смерти Амбарцумян устанавливается.

Отметим, девушка была частой гостьей различных телевизионных ток-шоу. Себя в соцсетях она называла королевой, а критиков рабами. Свои экстрасенсорные услуги она оценивала от 8200 рублей за часовой сеанс.