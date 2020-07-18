Главный инфекционист Минздрава рассказал, какой будет вторая волна коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса может начаться осенью — в то время, когда заболеваемость респираторными болезнями на пике. Но вторая волна будет слабее первой, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

— Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернётся народ. Это всегда приводит к тому, что растёт заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна, — передаёт его слова "Интерфакс".

По мнению эксперта, во время второй волны будет меньше заболевших, потому что у многих уже есть иммунитет к вирусу, к тому же люди стали более серьёзно относиться к мерам профилактики коронавируса.