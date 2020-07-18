Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Главный инфекционист Минздрава рассказал, какой будет вторая волна коронавируса

Медик отметил, что люди стали более серьёзно относиться к мерам профилактики.

361
Post cover

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Вторая волна эпидемии коронавируса может начаться осенью — в то время, когда заболеваемость респираторными болезнями на пике. Но вторая волна будет слабее первой, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернётся народ. Это всегда приводит к тому, что растёт заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна, — передаёт его слова "Интерфакс".

По мнению эксперта, во время второй волны будет меньше заболевших, потому что у многих уже есть иммунитет к вирусу, к тому же люди стали более серьёзно относиться к мерам профилактики коронавируса.

Пока в России коронавирус сдаёт позиции, во всём остальном мире он продолжает набирать обороты. Так, накануне ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте инфицированных, который составил 237 тысяч человек. При этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, общее число подтверждённых случаев на планете достигло 14 миллионов.

Выбор редакции

Loading...