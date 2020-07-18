Пушков заметил угасание образа США

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что от прежних Соединённых Штатов остался только образ, но и тот гаснет. По его мнению, дело в экономическом кризисе, "полной утрате контроля" в связи с эпидемией коронавируса.

— От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет, — отметил сенатор в своём канале в "Телеграме".

Он напомнил, что Китай быстро подавил эпидемию на своей территории и уже налаживает положение дел в экономике. США на этом фоне "рискуют растерять позитив". Правительству не хватает средств, и это может увеличить налоговую нагрузку на граждан.

Напомним, что США остаются лидерами по количеству выявленных случаев коронавируса. Их в этой стране четверть от мирового объёма, или около 3,6 миллиона. Жертвами пандемии в этой стране стали уже 139 тысяч человек.

В России меж тем эпидемия постепенно идёт на спад. В день регистрируется около шести тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. При этом нередко число выздоровевших больше.