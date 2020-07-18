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Устроиться на работу можно будет по электронной трудовой книжке. Премьер подписал постановление

Доступ к документу можно будет получить через портал госуслуг и сайт ПФР.

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Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Россияне смогут оформлять трудоустройство с помощью электронной трудовой книжки. Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Изменения вступят в силу уже в следующем году.

С 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Изменения в правила ведения таких документов с учётом появления нового цифрового формата утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится на сайте правительства.

Отмечается, что посмотреть свою электронную трудовую можно на портале госуслуг, а также на сайте Пенсионного фона РФ в личном кабинете. Кроме того, доступ к книжке будет и в мобильных приложениях этих сервисов. Также сотрудник будет вправе запросить бумажную выписку из документа на последнем месте работы, в МФЦ или ПФР.

Напомним, закон о введении электронных трудовых книжек был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Позже в марте Роструд уточнил порядок перехода на новый формат документа, а в апреле правительство одобрило законопроект о формировании сведений трудовой деятельности в электронном формате.

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