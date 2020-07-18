Аншлаг на пляжах. В Крыму рассказали о повышенном спросе на отдых

Ажиотажный спрос на туристический отдых сейчас наблюдается в Крыму. Об этом рассказал глава республиканского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
— У нас сегодня аншлаг в курортной сфере. Повышенный спрос на отдых на июль и август. Уже идет бронирование на сентябрь, — сказал Константинов.
Как уточнил парламентарий, задача полуострова — приблизиться к показателям прошлого года в приёме туристов. Ведь это позволило бы сохранить крымской экономике свой потенциал, несмотря на негативные воздействия пандемии коронавируса.
Отметим, Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. По данным республиканских властей, в прошлом году крымские курорты посетило свыше 7,4 миллиона человек.
Как сообщал Лайф, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове до сентября забронированы все номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента, а свободными остались лишь отдельные номера класса люкс.