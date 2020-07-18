Аншлаг на пляжах. В Крыму рассказали о повышенном спросе на отдых

Ажиотажный спрос на туристический отдых сейчас наблюдается в Крыму. Об этом рассказал глава республиканского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым 24".

— У нас сегодня аншлаг в курортной сфере. Повышенный спрос на отдых на июль и август. Уже идет бронирование на сентябрь, — сказал Константинов.

Как уточнил парламентарий, задача полуострова — приблизиться к показателям прошлого года в приёме туристов. Ведь это позволило бы сохранить крымской экономике свой потенциал, несмотря на негативные воздействия пандемии коронавируса.

Отметим, Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. По данным республиканских властей, в прошлом году крымские курорты посетило свыше 7,4 миллиона человек.