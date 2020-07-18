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Аншлаг на пляжах. В Крыму рассказали о повышенном спросе на отдых

Россияне активно бронируют места в отелях даже на сентябрь.

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Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Ажиотажный спрос на туристический отдых сейчас наблюдается в Крыму. Об этом рассказал глава республиканского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым 24".

У нас сегодня аншлаг в курортной сфере. Повышенный спрос на отдых на июль и август. Уже идет бронирование на сентябрь, — сказал Константинов.

Как уточнил парламентарий, задача полуострова — приблизиться к показателям прошлого года в приёме туристов. Ведь это позволило бы сохранить крымской экономике свой потенциал, несмотря на негативные воздействия пандемии коронавируса.

Отметим, Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. По данным республиканских властей, в прошлом году крымские курорты посетило свыше 7,4 миллиона человек.

Как сообщал Лайф, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове до сентября забронированы все номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента, а свободными остались лишь отдельные номера класса люкс.

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