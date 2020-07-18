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Телеведущая объяснила, почему у неё выпал зуб во время прямого эфира

Журналистка хотела, чтобы этот инцидент остался незамеченным, но недооценила внимательность зрителей.

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У украинской телеведущей канала "1+1" Марички Падалко выпал передний зуб во время прямого эфира. Журналистка объяснила: это произошло, потому что она не соблюдала рекомендации врачей.

На своей странице в "Инстаграме" Маричка сообщила, что части зуба она лишилась более десяти лет назад, когда дочь случайно ударила её металлическим будильником. Только сейчас она решилась на радикальный ремонт зуба. Но проигнорировала совет врачей — не надкусывать пищу передними зубами до конца лечения.

Собственно, поэтому произошло то, что произошло, — отметила телеведущая.

Маричка надеялась, что инцидент останется незамеченным. Но зрители всё увидели, и вскоре ролик стал резонансным.

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