Телеведущая объяснила, почему у неё выпал зуб во время прямого эфира

У украинской телеведущей канала "1+1" Марички Падалко выпал передний зуб во время прямого эфира. Журналистка объяснила: это произошло, потому что она не соблюдала рекомендации врачей.

На своей странице в "Инстаграме" Маричка сообщила, что части зуба она лишилась более десяти лет назад, когда дочь случайно ударила её металлическим будильником. Только сейчас она решилась на радикальный ремонт зуба. Но проигнорировала совет врачей — не надкусывать пищу передними зубами до конца лечения.

— Собственно, поэтому произошло то, что произошло, — отметила телеведущая.

Маричка надеялась, что инцидент останется незамеченным. Но зрители всё увидели, и вскоре ролик стал резонансным.