У ведущей украинских новостей в прямом эфире выпал зуб, и её реакция поразила зрителей

44-летняя ведущая "Телевизионной службы новостей" Маричка Падалко столкнулась с неожиданным препятствием. Во время прямого эфира на украинском телеканале "1+1" у неё выпал передний зуб, пишут "Вести". На кадрах можно заметить, как в какой-то момент журналистка подносит руку ко рту и аккуратно ловит его.
Видео © Instagram / ekulka
Видео поделилась в том числе блогерша ekulka в своём инстаграме. Девушка поразилась сдержанной и спокойной реакции ведущей, которая как ни в чём не бывало продолжила свою работу.
Только что в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей🦷😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳Но молодец, что не растерялась 🙌🏻 Я б разревелась
Ekulka
Фото © Instagram / marichkapadalko
Профессионализм Марчки оценили и пользователи в комментариях. Они сочувствовали её потере, но восхищались умением владеть эмоциями.
Боже, бедняжка, но такая молодчинка, как будто ничего и не произошло
Antoninatverdokhleb
Я в шоке🤦🏻♀️😅 Вот это самообладание !💪🏽💪🏽💪🏽 Я бы им все камеры слезами залил
Yuliia.grigorieva
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