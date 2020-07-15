У ведущей украинских новостей в прямом эфире выпал зуб, и её реакция поразила зрителей

44-летняя ведущая "Телевизионной службы новостей" Маричка Падалко столкнулась с неожиданным препятствием. Во время прямого эфира на украинском телеканале "1+1" у неё выпал передний зуб, пишут "Вести". На кадрах можно заметить, как в какой-то момент журналистка подносит руку ко рту и аккуратно ловит его.

Видео © Instagram / ekulka

Видео поделилась в том числе блогерша ekulka в своём инстаграме. Девушка поразилась сдержанной и спокойной реакции ведущей, которая как ни в чём не бывало продолжила свою работу.

Только что в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей🦷😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳Но молодец, что не растерялась 🙌🏻 Я б разревелась Ekulka

Фото © Instagram / marichkapadalko

Профессионализм Марчки оценили и пользователи в комментариях. Они сочувствовали её потере, но восхищались умением владеть эмоциями.

Боже, бедняжка, но такая молодчинка, как будто ничего и не произошло Antoninatverdokhleb