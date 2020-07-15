Перебравшаяся в Англию звезда издания Playboy Мария Лиман (родом из Ростова-на-Дону) пожаловалась в "Инстаграме", что из-за карантинных мер она не может тренироваться должным образом. И это обстоятельство печально сказалось на её достигнутых упорным трудом формах. Девушка "лишилась" ягодиц.
На данный момент ситуация в стране и в моих ягодицах сильно изменилась 🍑 Кто-то потерял работу, чей-то бизнес разрушен, кто-то развёлся, а лично я пострадала из-за потери своих ягодиц, над которыми работала годами 🤬 Меня жутко бесит, что моя попа уже четыре месяца не видела тренажёрного зала, а дома у меня лично не получается работать так, как в зале 🏋🏻♀️
Мария Лиман
Инста-дива вспылила из-за того, что не имеет возможности посещать спортзал и что "вышестоящие органы" совершенно не заботятся о женской красоте. "P.S. Я уже не та Мария 😓 Прощайте...", — эмоционально заключила она.
Однако со стороны подписчиков длинноволосая красавица не встретила понимания и сочувствия. Её жалоба стала предметом шуток и непонимания.
Мне бы ваши проблемы
Prostoandreyka68
В Африке чистой воды нету, люди от голода умирают, а ты тут со своими ягодицами... (((
Ohilles
Все парни — расходимся. Маша уже не того😀
Blokcont_ru
Недавно, выложив очередное откровенное фото, Мария также сетовала на то, что ей сделал подарок миллиардер, но история приняла неожиданный поворот. Якобы, не добившись взаимности, мужчина хотел обвинить девушку в мошенничестве и собирался подать в суд. "Я — честно — просто в шоке. Подарок свой обратно забирать он не хочет. Взамен, конечно, отдаваться я ему тоже не собираюсь. Но насколько это дело далеко зайдёт...", — жаловалась инста-дива.
WOW-girls
Модель Playboy из Ростова попрощалась с фанатами после того, как карантин лишил её красивых ягодиц
сегодня в 11:22
Жена Погребняка показала, как выглядела после первых родов, когда набрала 30 кг
сегодня в 08:49
Ратаковски надела настолько маленькое бикини, что у совершенства впервые появился предел
сегодня в 07:41