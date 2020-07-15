Жена Погребняка показала, как выглядела после первых родов, когда набрала 30 кг

31-летняя Мария Погребняк, чьи стройная фигура и длинные худые ноги не раз становились предметом обсуждения, рассказала, что была такой не всегда. Так, супруга футболиста показала в "Инстаграме", как изменилась за последние несколько лет.

Фото © Instagram / mariapoga_

До рождения детей Мария не ограничивала себя в еде и была девушкой с формами. А после первых родов она набрала 30 кг, которые никак не могла сбросить. В подтверждение Погребняк выложила фото, где позирует в купальнике с малышом.

Фото © Instagram / mariapoga_

Однако потом супруга Павла Погребняка взяла себя в руки. После третьих родов она весила всего 45–46 кг и полностью научилась контролировать свой вес. Сейчас Мария может похвастаться практически модельными параметрами, хотя некоторые и обвиняют её в излишней худобе. Но для самой девушки такая трансформация — повод для гордости. "Всегда задаюсь вопросом: "Почему одни живут жизнью мечты, а другие лишь мечтают?" Ответ до банальности прост: те, кто хочет, — действуют. В своей жизни я всегда придерживаюсь этого правила", — отметила она.

Фото © Instagram / mariapoga_

Многие подписчики поддержали Марию, назвав её пример вдохновляющим, а проделанную работу — заслуживающей уважения.

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