Ратаковски надела настолько маленькое бикини, что у совершенства впервые появился предел

Известная 29-летняя модель Эмили Ратаковски вовсю занимается раскруткой своего бренда одежды. В этот раз она предстала перед подписчиками в купальнике, который сама же и разработала. Девушка выложила новые фото в "Инстаграм", надев маленькое коричневое бикини с бежево-оранжевым принтом. Из-за жары Эмили заколола волосы наверх, обойдясь без макияжа. Чтобы добавить изюминку образу, модель украсила себя парой золотых подвесок.

Фото © Instagram / inamoratawoman

За свою фешен-карьеру девушке часто приходилось выступать в качестве модели купальников. Поэтому вещи своего производства Эмили обязательно демонстрирует в том числе на себе. Вот и теперь модель хотела напомнить, что остаток лета хорошо бы провести возле воды в купальниках от её бренда Inamorata. Только она не учла, что фанаты девушки, как всегда, отвлекутся на её превосходную фигуру.

Фото © Instagram / inamoratawoman

Ого, какая потрясающе горячая леди woosetrent

Твоё тело просто выточено! Как можно вообще быть такой идеальной... senor.cookie

Выглядишь великолепно! muniakboguslaw

Фото © Instagram / inamoratawoman