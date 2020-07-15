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Ратаковски надела настолько маленькое бикини, что у совершенства впервые появился предел

Так популярная модель решила показать, насколько отлично её бикини смотрятся на фигуре.

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Фото © Instagram / inamoratawoman

Известная 29-летняя модель Эмили Ратаковски вовсю занимается раскруткой своего бренда одежды. В этот раз она предстала перед подписчиками в купальнике, который сама же и разработала. Девушка выложила новые фото в "Инстаграм", надев маленькое коричневое бикини с бежево-оранжевым принтом. Из-за жары Эмили заколола волосы наверх, обойдясь без макияжа. Чтобы добавить изюминку образу, модель украсила себя парой золотых подвесок.

Фото © Instagram / inamoratawoman

За свою фешен-карьеру девушке часто приходилось выступать в качестве модели купальников. Поэтому вещи своего производства Эмили обязательно демонстрирует в том числе на себе. Вот и теперь модель хотела напомнить, что остаток лета хорошо бы провести возле воды в купальниках от её бренда Inamorata. Только она не учла, что фанаты девушки, как всегда, отвлекутся на её превосходную фигуру.

Фото © Instagram / inamoratawoman

Ого, какая потрясающе горячая леди

woosetrent

Твоё тело просто выточено! Как можно вообще быть такой идеальной...

senor.cookie

Выглядишь великолепно!

muniakboguslaw

Фото © Instagram / inamoratawoman

Эмили Ратаковски — 29-летняя модель, которая родилась в Великобритании, но живёт и работает в США. Девушка прославилась благодаря своей работе в фешен-индустрии, где часто снималась для рекламы купальников и нижнего белья. Устав работать на кого-то, Эмили создала собственный бренд и теперь занимается исключительно им, демонстрируя каждое пополнение коллекции своим 26,6 млн подписчиков.

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