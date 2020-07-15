Известная 29-летняя модель Эмили Ратаковски вовсю занимается раскруткой своего бренда одежды. В этот раз она предстала перед подписчиками в купальнике, который сама же и разработала. Девушка выложила новые фото в "Инстаграм", надев маленькое коричневое бикини с бежево-оранжевым принтом. Из-за жары Эмили заколола волосы наверх, обойдясь без макияжа. Чтобы добавить изюминку образу, модель украсила себя парой золотых подвесок.
За свою фешен-карьеру девушке часто приходилось выступать в качестве модели купальников. Поэтому вещи своего производства Эмили обязательно демонстрирует в том числе на себе. Вот и теперь модель хотела напомнить, что остаток лета хорошо бы провести возле воды в купальниках от её бренда Inamorata. Только она не учла, что фанаты девушки, как всегда, отвлекутся на её превосходную фигуру.
Ого, какая потрясающе горячая леди
Твоё тело просто выточено! Как можно вообще быть такой идеальной...
Выглядишь великолепно!
Эмили Ратаковски — 29-летняя модель, которая родилась в Великобритании, но живёт и работает в США. Девушка прославилась благодаря своей работе в фешен-индустрии, где часто снималась для рекламы купальников и нижнего белья. Устав работать на кого-то, Эмили создала собственный бренд и теперь занимается исключительно им, демонстрируя каждое пополнение коллекции своим 26,6 млн подписчиков.
WOW-girls
Жена Погребняка показала, как выглядела после первых родов, когда набрала 30 кг
сегодня в 08:49
Ратаковски надела настолько маленькое бикини, что у совершенства впервые появился предел
сегодня в 07:41
"Самая красивая женщина в мире" доказала, что по праву носит это звание, надев соблазнительное бикини
вчера в 07:16