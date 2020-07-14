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Опубликовано 14 июля 2020, 07:16
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"Самая красивая женщина в мире" доказала, что по праву носит это звание, надев соблазнительное бикини

Модель решила, что ей нечего скрывать от своих поклонников.

Белла Хадид снова заставила своих подписчиков рассыпаться в комплиментах, показав им результаты жаркой фотосессии. 23-летняя американская топ-модель выложила в "Инстаграм" откровенные кадры, где позирует в бикини.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Девушка принимала соблазнительные позы на фоне зелёной листвы, демонстрируя безупречную фигуру. Тонкая талия, пресс и изящная грудь — формы модели никогда не оставляют фанатов равнодушными. Снимки набрали около двух миллионов лайков, а комментарии пестрили самыми разнообразными приятными эпитетами, которые сводились к одному — Белла идеальна.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Королева

manonvdry

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Идеальная

xnafie

Само совершенство

kissyhadid

А следом модель нанесла ещё один "бьюти-удар". Показала кадры со съёмки для Calvin Klein, которая производилась под водой. И тогда почитатели решили, что она точно заслуживает своего звания "самой красивой женщины в мире".

Седокова надела тесный купальник, который наглядно показал, за что её так любит молодой бойфренд
Седокова надела тесный купальник, который наглядно показал, за что её так любит молодой бойфренд
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Фото © Instagram / bellahadid

Алина Гостева
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