Белла Хадид снова заставила своих подписчиков рассыпаться в комплиментах, показав им результаты жаркой фотосессии. 23-летняя американская топ-модель выложила в "Инстаграм" откровенные кадры, где позирует в бикини.
Девушка принимала соблазнительные позы на фоне зелёной листвы, демонстрируя безупречную фигуру. Тонкая талия, пресс и изящная грудь — формы модели никогда не оставляют фанатов равнодушными. Снимки набрали около двух миллионов лайков, а комментарии пестрили самыми разнообразными приятными эпитетами, которые сводились к одному — Белла идеальна.
Королева
manonvdry
Идеальная
xnafie
Само совершенство
kissyhadid
А следом модель нанесла ещё один "бьюти-удар". Показала кадры со съёмки для Calvin Klein, которая производилась под водой. И тогда почитатели решили, что она точно заслуживает своего звания "самой красивой женщины в мире".
WOW-girls
"Самая красивая женщина в мире" доказала, что по праву носит это звание, надев соблазнительное бикини
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