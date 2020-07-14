"Самая красивая женщина в мире" доказала, что по праву носит это звание, надев соблазнительное бикини

Белла Хадид снова заставила своих подписчиков рассыпаться в комплиментах, показав им результаты жаркой фотосессии. 23-летняя американская топ-модель выложила в "Инстаграм" откровенные кадры, где позирует в бикини.

Фото © Instagram / bellahadid

Девушка принимала соблазнительные позы на фоне зелёной листвы, демонстрируя безупречную фигуру. Тонкая талия, пресс и изящная грудь — формы модели никогда не оставляют фанатов равнодушными. Снимки набрали около двух миллионов лайков, а комментарии пестрили самыми разнообразными приятными эпитетами, которые сводились к одному — Белла идеальна.

Фото © Instagram / bellahadid

Королева manonvdry

Фото © Instagram / bellahadid

Идеальная xnafie

Само совершенство kissyhadid