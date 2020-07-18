Спорт или кошелёк. Как в фитнес-клубах обманывают клиентов после карантина

В фитнес-индустрии сохраняется напряжённая ситуация. Выручка за реализацию годовых клубных карт и абонементов по отрасли просела на 30–40%. Показатели посещаемости упали на 65% по сравнению с июлем 2019 года. И это при том, что лето — всегда самый низкий сезон для клубов, отмечает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По её словам, огромной проблемой для фитнеса стало снижение доходов у населения и страх второй волны коронавируса, который побуждает клиентов отказываться от клубных карт с требованием вернуть деньги. По действующим правилам, такой возврат должен проходить в течение десяти дней после того, как клиент обратился с заявлением. Но подавляющее большинство клубов не способны вернуть деньги, поскольку предпринимателям приходится всю выручку отдавать на выплаты текущих долгов по аренде, ЖКУ и зарплате сотрудникам.

В качестве альтернативы денежному возврату многие операторы предлагают клиентам увеличить срок действия клубной карты, дарят сертификаты на дополнительные услуги, понимая, что это фактически работа в ноль. Такие крайние меры предприниматели вынуждены вводить, чтобы не обанкротиться.

— Уже сейчас 30% фитнес-клубов не смогли открыться после карантина. Убеждена, что ни о каком обмане со стороны клубов не может идти и речи — мы все "в одной лодке", — говорит Елена Силина.

Владелец сети клубов "Нефитнес" Артур Райнер считает иначе. По его словам, обман в их индустрии существует с тех пор, как зародился формат фитнеса. Самый распространённый, когда дирекция проводит продажу абонементов, заранее зная, что клуб закрывается.

— Самое печальное, мало что удаётся доказать и кого-либо найти. Даже сейчас многие клубы на выходе из изоляции, осознав, что они больше не смогут вести бизнес, используют этот метод, — говорит Артур Райнер. — Есть реальные случаи, когда люди заплатили деньги, пришли на следующее утро, а клуб закрыт.

Вторым распространённым вариантом махинаций Артур Райнер назвал случаи, когда клуб проводит предпродажу, позиционируя своё открытие в ближайшие месяцы, и объявляет скидку в 50%, а то и больше. Люди покупают абонемент, а клуб пропадает.

Фитнес-специалист рекомендует посетителям спортивных клубов не брать долгосрочные абонементы и не идти на скидки. Они будут всегда, особенно под конец месяца, когда персоналу нужно подводить итоги продаж, объясняет эксперт. Поэтому не нужно идти на поводу у менеджеров, вселяющих доверие и настоятельно рекомендующих купить долгосрочный абонемент по спеццене. Приятный персонал подбирают не просто так. Это симпатичные девочки, говорливые мальчики.

— В некоторых фитнесах сейчас вообще отказались от абонементов и оставили занятия по посещениям, — говорит фитнес-эксперт Артур Райнер. — Таким образом, можно платить только за фактически проведённое время в клубе и не рисковать потерять деньги. Я бы даже отнёс к обману сам процесс ведения тренировки. Многие тренеры их проводят на отвяжись. Каждый клиент, кто отдал деньги, хочет видеть результат от полученной услуги. Так что тренеру тоже лучше не платить за несколько занятий вперёд, а хотя бы сначала оплачивать только за уже проведённое занятие.

Специалист назвал ещё одну распространённую уловку со стороны тренерского состава. Клиент покупает персональные тренировки. Ходит в зал, но не считает, сколько именно раз он позанимался. Тренер же, чтобы побыстрее получить следующий вклад от клиента, нарочно приписывает количество занятий. И контролировать это со стороны менеджеров клуба невозможно. Тем, кто купил персональные тренировки пакетом, нужно не лениться и записывать каждое своё посещение, рекомендует специалист.

Он отмечает, что мало кто знает о том, что во многих клубах есть такая практика, как тестовые тренировки. Это невыгодно клубу, но это право клиента прописано где-то на сайте зала. Нужно обязательно пользоваться этой тренировкой и не слушать разговоры про доплату для полноценного занятия. Ознакомить с залом бесплатно представители клуба обязаны, подчёркивает Артур Райнер.