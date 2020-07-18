Родители могут получить деньги от государства на спорт для детей

Родители, которые оплачивают занятия спортом своих детей, могут получить право на налоговый вычет. Об этом говорится в разработанном Минфином законопроекте, который ведомство выложило на портале официальной информации. В том, как можно будет получить деньги от государства, разобрался Лайф.

Ввести налоговые вычеты на спортивные расходы ещё в 2018 году поручал президент Владимир Путин. Кроме того, задача по более активному развитию физкультуры и спорта включена в нацпроект "Демография". Правда, два года назад речь шла о возможных налоговых послаблениях для всех россиян, которые тратят своё время и деньги на занятия спортом, но в настоящее время в законопроекте предусматривается только возврат части оплаты, внесённой за занятия детей до 18 лет.

Сколько можно получить

Сейчас бесплатные спортивные секции в России стали редкостью, родителям приходится не только оплачивать часы тренировок, но и в некоторых случаях, в зависимости от вида спорта, приобретать необходимую экипировку, цена на которую почти такая же, как для взрослых спортсменов. Если законопроект примут в нынешнем виде, то родители и законные представители, которые оплачивают занятия своих детей, получат право ежегодно пользоваться налоговым вычетом за спортивную подготовку ребёнка — 50 000 рублей.

Увы, указанное значение не равняется той сумме, которую может вернуть государство. Налоговый вычет — это общая сумма расходов (она может быть и больше, и меньше), а возврату подлежит только 13% от подтверждённых затрат на подготовку. То есть, если родитель сумел доказать, что потратил 50 тысяч рублей и более, ему вернут 6500 рублей (13% от 50 тысяч), если расходы были меньше, то и сумма налогового возврата будет ниже.

И надо ещё учесть, что претендовать на выплату могут только те, кто в течение года официально уплачивал подоходный налог. Если же родитель получал зарплату в конверте и налогов его работодатель не платил, то и вычет не положен.

Когда начнут выплачивать

Закон ещё не принят, конкретной даты, когда его подпишет президент, пока нет. Впереди ещё три чтения в Думе, в процессе которых в законопроект вполне могут внести изменения — как в части суммы, от которой считают выплаты, так и в части того, кто может на эти выплаты претендовать.