Китай заподозрили в намерениях обвалить нефтяной рынок

Китай планирует обвалить нефтяной рынок. Во время пандемии коронавирусной инфекции в мире страна закупила большой объём сырья по низкой цене, и теперь, когда страны ОПЕК+ планируют наращивать объёмы добычи, Шанхай начал продавать дешёвую нефть, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Китай не планирует стать поставщиком сырья, а продажи энергоносителей осуществляются лишь для популяризации юаня. Фьючерсы примерно на один миллион баррелей нефти были проданы странам, которые обычно импортируют нефть с Ближнего Востока или Африки. В издании также считают, что сам факт продажи сырья Китаем означает крайнюю хрупкость восстановления спроса на него.