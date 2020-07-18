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Китай заподозрили в намерениях обвалить нефтяной рынок

Страна открыла продажу энергоносителей по низкой цене.

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Фото © Pixabay

Китай планирует обвалить нефтяной рынок. Во время пандемии коронавирусной инфекции в мире страна закупила большой объём сырья по низкой цене, и теперь, когда страны ОПЕК+ планируют наращивать объёмы добычи, Шанхай начал продавать дешёвую нефть, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Китай не планирует стать поставщиком сырья, а продажи энергоносителей осуществляются лишь для популяризации юаня. Фьючерсы примерно на один миллион баррелей нефти были проданы странам, которые обычно импортируют нефть с Ближнего Востока или Африки. В издании также считают, что сам факт продажи сырья Китаем означает крайнюю хрупкость восстановления спроса на него.

В то же время аналитики уверены, что в следующие пять лет цены на нефть вновь пойдут вверх и достигнут 150 долларов за баррель. Однако, по словам экспертов, в ближайшее время цена фьючерсов на сырьё останется на низком уровне.

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