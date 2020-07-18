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Чёрные ящики сбитого украинского лайнера отправлены из Ирана во Францию

Ранее Тегеран признал, что самолёт был сбит по ошибке операторов комплекса ПВО.

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Фото © Twitter / Air plus news (english)

Власти Ирана отправили во Францию чёрные ящики с украинского лайнера, сбитого под Тегераном в январе этого года. Об этом сообщил замглавы МИД ИРИ Мохсен Бахарванд.

Чёрный ящик украинского самолёта был доставлен в Париж, — приводит его слова издание Etemad.

По словам Бахарванда, самописцы были доставлены в Париж сотрудниками Организации гражданской авиации Ирана. Расшифровка начнётся, как и планировалось, 20 июля.

Напомним, лайнер выполнял рейс Тегеран — Киев. Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. Погибло 176 человек. Это граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. На днях Иран заявил, что "боинг" был сбит из-за ошибки в настройках комплекса ПВО.

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