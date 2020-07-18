Чёрные ящики сбитого украинского лайнера отправлены из Ирана во Францию

Власти Ирана отправили во Францию чёрные ящики с украинского лайнера, сбитого под Тегераном в январе этого года. Об этом сообщил замглавы МИД ИРИ Мохсен Бахарванд.

— Чёрный ящик украинского самолёта был доставлен в Париж, — приводит его слова издание Etemad.

По словам Бахарванда, самописцы были доставлены в Париж сотрудниками Организации гражданской авиации Ирана. Расшифровка начнётся, как и планировалось, 20 июля.