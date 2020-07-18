В России предложили отменить транспортный налог на простаивающие машины

В Госдуме предложили освобождать автовладельцев от транспортного налога в случае, если их автомобиль находится в простое более полугода. С таким предложением выступил член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

Как сообщает RT со ссылкой на письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву, помимо освобождения от уплаты налога Фёдоров предложил на время простоя приостанавливать действие регистрации автомобиля, а также сдавать госномер на безвозмездное хранение в ГИБДД.

Законодатель напомнил, что в случае серьёзной поломки авто или длительного отъезда владельца ему всё равно приходится уплачивать транспортный налог в полном размере, хотя автомобилем он по факту не пользовался, так как сегодня размер налога никак не зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства.