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В России предложили отменить транспортный налог на простаивающие машины

Для этого транспортное средство должно не использоваться минимум шесть месяцев.

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Фото © Pixabay

В Госдуме предложили освобождать автовладельцев от транспортного налога в случае, если их автомобиль находится в простое более полугода. С таким предложением выступил член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

Как сообщает RT со ссылкой на письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву, помимо освобождения от уплаты налога Фёдоров предложил на время простоя приостанавливать действие регистрации автомобиля, а также сдавать госномер на безвозмездное хранение в ГИБДД.

Законодатель напомнил, что в случае серьёзной поломки авто или длительного отъезда владельца ему всё равно приходится уплачивать транспортный налог в полном размере, хотя автомобилем он по факту не пользовался, так как сегодня размер налога никак не зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства.

Ранее губернатор Подмосковья заявил, что покупатели первого жилья в регионе будут освобождены от транспортного налога на год. При этом само жильё должно быть введено в эксплуатацию не позднее, чем три года назад.

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