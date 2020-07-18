Во Франции допустили, что многовековой собор могли поджечь

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4 — Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020

Прокурор французского города Нант Пьер Сен заявил, что собор Святых Петра и Павла могли поджечь. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Пожар в соборе вспыхнул этим утром. Возгорание уже ликвидировали. На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин. Как сообщил начальник пожарной службы, в здании зафиксировали три очага возгорания.

— Один — на уровне большого органа и два очага справа и слева от нефа, — передаёт его слова радиостанция.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.