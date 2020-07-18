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Во Франции допустили, что многовековой собор могли поджечь

Пока пожарные борются с огнём, начали работать следователи.

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Прокурор французского города Нант Пьер Сен заявил, что собор Святых Петра и Павла могли поджечь. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Пожар в соборе вспыхнул этим утром. Возгорание уже ликвидировали. На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин. Как сообщил начальник пожарной службы, в здании зафиксировали три очага возгорания.

Один — на уровне большого органа и два очага справа и слева от нефа, — передаёт его слова радиостанция.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте заложили в 1434 году, его строили 457 лет. Это одна из самых крупных готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

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