Во Франции допустили, что многовековой собор могли поджечь

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4— Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020
Прокурор французского города Нант Пьер Сен заявил, что собор Святых Петра и Павла могли поджечь. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
Пожар в соборе вспыхнул этим утром. Возгорание уже ликвидировали. На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин. Как сообщил начальник пожарной службы, в здании зафиксировали три очага возгорания.
[Developing News] Firefighters battle to save Cathedral in #Nantes, France. #TheDailyGyan pic.twitter.com/ccq7OQ8Q2F— The Daily Gyan (@TheDailyGyan) July 18, 2020
— Один — на уровне большого органа и два очага справа и слева от нефа, — передаёт его слова радиостанция.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Собор Святых Петра и Павла в Нанте заложили в 1434 году, его строили 457 лет. Это одна из самых крупных готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.