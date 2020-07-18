Врач назвала три главных причины отказаться от купания в озере в жару

На Поволжье, Урале и юге России не так давно установилась аномально жаркая погода, и многие люди в свободное время направились к озёрам, чтобы охладиться. Но в необорудованных для плавания и отдыха местах беспечных купальщиков может ожидать дифтерия, холера, эшерихиоз, а также целый ряд инфекционных и вирусных заболеваний. Такое предупреждение дала главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко.

— Во-первых, там, где много народу, риск вспышек инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, возрастает. Во-вторых, не стоит забывать о том, что вода — это путь передачи таких тяжёлых заболеваний, как болезнь Боткина (Гепатит А). Через воду можно также заразиться острыми кишечными инфекциями, — рассказала порталу URA.ru Романенко.

Третьим фактором для отказа от отдыха на озере специалист назвала наличие водоплавающих птиц. Пернатые являются переносчиками определённых заболеваний. Если на озере замечены, например, утки, то лучше воздержаться от водных процедур.