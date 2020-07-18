Подольская шокировала фанатов новым имиджем

Российская певица Наталья Подольская шокировала поклонников своим новым имиджем. Певица опубликовала в соцсетях фотографию, на которой у неё полностью отсутствуют волосы на голове.

— Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен! — добавила она в описании к публикации.

Подольская, представлявшая Россию на Евровидении в 2005 году, известна своими ярко-рыжими волосами. Что она с ними сделала, неизвестно, так как больше никаких подробностей певица не привела. Пользователи отнеслись к новому стилю неоднозначно: кто-то заметил, что без волос артистка не стала менее красивой, а некоторые подчеркнули, что лысая голова — это уже перебор. Впрочем, нашлись и те, кто считает это просто гримом.

— Грим. Потому что лоб у Натальи не такой высокий, как на этом фото, — написал один из поклонников.