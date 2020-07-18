В Москве завели уголовное дело на гражданина Азербайджана, избившего полицейского

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана, который несколько дней назад напал на сотрудника полиции в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), — говорится в публикации.

Инцидент произошёл 15 июля в районе Тверской улицы. Мужчина напал на полицейского возле здания Посольства Азербайджана и избил его. Позже врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и несколько ушибов, а самого нападавшего задержали. Следствие оставило его под подпиской о невыезде.