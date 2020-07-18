В Пентагоне заявили об абсолютном превосходстве США в ядерной сфере

Соединённые Штаты имеют превосходство над потенциальными противниками и конкурентами в ядерной сфере. Государство настроено сохранить эти позиции. Об этом заявил американский министр обороны Марк Эспер.
— Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших противников и конкурентов. Мы продолжим в предстоящие годы сохранять это превосходство, — отметил он.
Эксперт отметил, что сейчас США вкладывают много средств в модернизацию бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и подводных лодок. По его словам, нужно также модернизировать систему командования, управления и связи в ядерных силах. Глава Пентагона заверил, что США в своих действиях преследуют исключительно цель сдерживать потенциальные вооружённые конфликты.
— Если у вас имеется боеспособная триада, то вы в состоянии сдерживать конфликт, угрозы Соединённым Штатам. В конце концов, мы именно этого и хотим [добиться]: сдержать конфликт, сдержать войну, — добавил министр.
Ранее в Пентагоне рассказали об испытаниях "супер-пупер-ракеты", о которой говорил Трамп. Впервые президент Америки сообщил о разработке такого снаряда в середине мая. Трамп утверждал, что ракета будет самой быстрой в мире, однако других подробностей он не раскрыл. Позже президент США заявлял, что новая гиперзвуковая ракета будет развивать скорость выше, чем все существующие аналоги на сегодняшний день.