В Красногорске дизельное топливо вытекло в Москву-реку

В подмосковном Красногорске на причале из судна в Москву-реку вытекло дизельное топливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, что в последнее время было сразу несколько ЧП с загрязнением водоёмов нефтепродуктами. Самым масштабным стал инцидент в Норильске. Там из резервуара на местной ТЭЦ в грунт и воду утекло около 20 тысяч тонн топлива. Ущерб оценили в 147 миллиардов рублей. А недавно ещё одно ЧП, хоть и не таких масштабов, случилось ещё на одном объекте "Норникеля".