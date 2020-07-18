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В Красногорске дизельное топливо вытекло в Москву-реку

Стоящее у причала судно ушло под воду по палубу.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

В подмосковном Красногорске на причале из судна в Москву-реку вытекло дизельное топливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Причиной ЧП стало затопление судна. Оно ушло под воду по палубу. Пострадавших нет.

Напомним, что в последнее время было сразу несколько ЧП с загрязнением водоёмов нефтепродуктами. Самым масштабным стал инцидент в Норильске. Там из резервуара на местной ТЭЦ в грунт и воду утекло около 20 тысяч тонн топлива. Ущерб оценили в 147 миллиардов рублей. А недавно ещё одно ЧП, хоть и не таких масштабов, случилось ещё на одном объекте "Норникеля".

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