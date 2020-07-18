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В Канаде посчитали преступлением осквернение памятника нацистам из дивизии СС "Галичина"

В полиции заявили, что дело было возбуждено по факту проявлений ненависти к украинцам, а не к нацистам.

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Кенотаф бойцам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина". Фото © Ottawa Citizen

На кладбище в канадском городе Оквилл неизвестные осквернили кенотаф (надгробный памятник, не содержащий останков), посвящённый бойцам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина". На монументе краской нарисовали фразу: "Нацистский военный памятник". Сперва полиция расследовала дело как преступление, совершённое на почве ненависти к украинцам. Однако сейчас изменили статью на вандализм.

Первоначальная информация, собранная следователями, указывала на то, что граффити могли быть мотивированы ненавистью и направлены на группу украинцев в целом или украинских представителей культурного центра, — сообщили в полиции, уточнив: – Никогда региональная полицейская служба Халтона не считала, что идентифицируемая группа, на которую нацелены граффити, была нацистами.

Как отметил представитель Канадской сети по борьбе с ненавистью Берни Фарбер, данное происшествие может стать началом общественного обсуждения вопроса обоснованности существования в стране таких памятников, которые прославляют тех, кто служил нацистам, и тех, кто служил в нацистских частях СС.

Как сообщал Лайф, ранее о преступлениях против человечества, совершённых бойцами дивизии СС "Галичина", заявлял президент Польши Анджей Дуда. Он обвинил украинских нацистов в массовых убийствах поляков. Примечательно, что позднее суд Киева признал нацистской символику эсэсовской дивизии "Галичина".

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