В Канаде посчитали преступлением осквернение памятника нацистам из дивизии СС "Галичина"

На кладбище в канадском городе Оквилл неизвестные осквернили кенотаф (надгробный памятник, не содержащий останков), посвящённый бойцам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина". На монументе краской нарисовали фразу: "Нацистский военный памятник". Сперва полиция расследовала дело как преступление, совершённое на почве ненависти к украинцам. Однако сейчас изменили статью на вандализм.

— Первоначальная информация, собранная следователями, указывала на то, что граффити могли быть мотивированы ненавистью и направлены на группу украинцев в целом или украинских представителей культурного центра, — сообщили в полиции, уточнив: – Никогда региональная полицейская служба Халтона не считала, что идентифицируемая группа, на которую нацелены граффити, была нацистами.

Как отметил представитель Канадской сети по борьбе с ненавистью Берни Фарбер, данное происшествие может стать началом общественного обсуждения вопроса обоснованности существования в стране таких памятников, которые прославляют тех, кто служил нацистам, и тех, кто служил в нацистских частях СС.