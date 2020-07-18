"Лучший в мире отец". Дочь Шойгу показала редкие фото отца на отдыхе

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения показала фото с отцом, снятые во время путешествия в Туву. Под снимками она поблагодарила родителя за проведённое с ней время.
— Для того чтобы быть вместе — нужно быть вместе... Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец! — написала Ксения на своей странице в "Инстаграме".
На снимках глава ведомства занимается рыбалкой и резьбой по дереву. В 2018 году в Кызыле состоялась выставка картин, которые написал Сергей Шойгу. На экспозиции также были представлены вырезанные им вазы, шкатулки и скульптуры.