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"Лучший в мире отец". Дочь Шойгу показала редкие фото отца на отдыхе

На снимках министр занимается резьбой по дереву и рыбалкой.

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Фото © Instagram / ksenia_shoigu

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения показала фото с отцом, снятые во время путешествия в Туву. Под снимками она поблагодарила родителя за проведённое с ней время.

Для того чтобы быть вместе — нужно быть вместе... Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец! — написала Ксения на своей странице в "Инстаграме".

Фото © Instagram /ksenia_shoigu

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На снимках глава ведомства занимается рыбалкой и резьбой по дереву. В 2018 году в Кызыле состоялась выставка картин, которые написал Сергей Шойгу. На экспозиции также были представлены вырезанные им вазы, шкатулки и скульптуры.

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