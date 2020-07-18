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Глава Минобороны Азербайджана на фоне конфликта с Арменией позвонил Шойгу

Российский министр рассказал о целях начавшейся проверки боеготовности войск и флота.

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Сергей Шойгу. Фото © Kremlin

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Беседа состоялась сегодня утром по инициативе иностранного государства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств двух стран, — цитирует слова источника агентство.

Шойгу рассказал своему иностранному коллеге о внезапно начавшейся проверке боеготовности российских войск и флота. Он также заверил, что это мероприятие никак не связано со сложившейся в последние дни ситуацией на границе Азербайджана и Армении.

Напомним, армянско-азербайджанские отношения обострились в воскресенье, 12 июля. На границе стран продолжаются военные столкновения, а власти Азербайджана якобы готовят население к войне.

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