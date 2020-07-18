Глава Минобороны Азербайджана на фоне конфликта с Арменией позвонил Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Беседа состоялась сегодня утром по инициативе иностранного государства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

— В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств двух стран, — цитирует слова источника агентство.

Шойгу рассказал своему иностранному коллеге о внезапно начавшейся проверке боеготовности российских войск и флота. Он также заверил, что это мероприятие никак не связано со сложившейся в последние дни ситуацией на границе Азербайджана и Армении.