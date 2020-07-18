Великобритания отказалась от публикации сводки по смертям от коронавируса

Власти Великобритании приняли решение больше не публиковать ежедневную статистику по летальным случаям, вызванным коронавирусной инфекцией. Как сообщает агентство Reuters, это было вызвано опасением британских властей, что из-за пересмотра методов подсчёта число смертей в стране может быть преувеличено.

Причиной же для изменения методов ведения статистики стала работа агентства Англии, подконтрольного Департаменту здравоохранения Великобритании. Выходило, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции и смертности из-за неё в регионе намного выше, чем в других частях Великобритании.

Отметим, по последним данным, за всё время пандемии в Великобритании заболело коронавирусом почти 295 тысяч человек, из которых более 45 тысяч скончались.