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Великобритания отказалась от публикации сводки по смертям от коронавируса

По последним данным, за всё время пандемии от заболевания скончалось более 45 тысяч британцев.

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Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Власти Великобритании приняли решение больше не публиковать ежедневную статистику по летальным случаям, вызванным коронавирусной инфекцией. Как сообщает агентство Reuters, это было вызвано опасением британских властей, что из-за пересмотра методов подсчёта число смертей в стране может быть преувеличено.

Причиной же для изменения методов ведения статистики стала работа агентства Англии, подконтрольного Департаменту здравоохранения Великобритании. Выходило, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции и смертности из-за неё в регионе намного выше, чем в других частях Великобритании.

Отметим, по последним данным, за всё время пандемии в Великобритании заболело коронавирусом почти 295 тысяч человек, из которых более 45 тысяч скончались.

Как сообщал Лайф, за всё время пандемии число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов.

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