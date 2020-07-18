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Количество иранцев с коронавирусом оценили в десятки миллионов человек

Эпидемия, только по официальным данным, уже унесла жизни 14 тысяч граждан этой страны.

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Фото © Shutterstock

В Иране, по оценке властей, эпидемия коронавируса может уже охватить 25 миллионов человек, и в будущем это число может возрасти до 30–35 миллионов. Такое заявление сделал президент страны Хасан Рухани, сообщает агентство Mehr.

По его словам, за 150 дней эпидемии коронавирус унёс в стране жизни 14 тысяч человек. Число госпитализированных составило 200 тысяч человек. Рухани также отметил, что иранские врачи имеют доступ к пяти препаратам против коронавируса.

Накануне ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте инфицированных, который составил 237 тысяч человек. При этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, общее число подтверждённых случаев на планете достигло 14 миллионов.

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