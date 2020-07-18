Количество иранцев с коронавирусом оценили в десятки миллионов человек

В Иране, по оценке властей, эпидемия коронавируса может уже охватить 25 миллионов человек, и в будущем это число может возрасти до 30–35 миллионов. Такое заявление сделал президент страны Хасан Рухани, сообщает агентство Mehr.
По его словам, за 150 дней эпидемии коронавирус унёс в стране жизни 14 тысяч человек. Число госпитализированных составило 200 тысяч человек. Рухани также отметил, что иранские врачи имеют доступ к пяти препаратам против коронавируса.
Накануне ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте инфицированных, который составил 237 тысяч человек. При этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, общее число подтверждённых случаев на планете достигло 14 миллионов.
Лента новостей
"Что-то не договаривала". Адвокат рассказал Лайфу о звонке вскоре обнаруженной мёртвой блогерши
сегодня в 15:58
"Доверилась вселенной". Россиянка объяснила Лайфу мытьё окон на карнизе 18-го этажа без страховки
сегодня в 15:32
"Я как-то испугалась". Незадолго до смерти блогерша-сексолог пожаловалась на угрозы от коллекторов
сегодня в 15:19