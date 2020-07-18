Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей для американской лаборатории

Грузия с 2018 года активно отлавливает летучих мышей с территории Южной Осетии для опытов в грузино-американской лаборатории, известной как Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара. Причём с 2018 года их крадут для программы по исследованию коронавирусов. Об этом заявил югоосетинский Комитет госбезопасности (КГБ).

Особое внимание на происходящее КГБ обратил, когда 3 июля на территории Южной Осетии задержали гражданина Грузии. Тогда он рассказал, что хотел раздобыть и продать некие "коконы летучих мышей" за пять тысяч долларов.

В МИД Южной Осетии также напомнили инцидент от 11 июля. Как отмечает ведомство, есть основания полагать, что пересекший границу гражданин Грузии также планировал добычу биологического материала. Грузинские власти эти заявления опровергли, назвав их глупыми. А глава Национального центра по контролю за заболеваниями грузинского Минздрава Амиран Гамкрелидзе подтвердил, что лаборатория действительно проводит опыты с мышами, так как они являются переносчиками различных болезней. Но обвинения Южной Осетии он назвал ложью и провокацией.