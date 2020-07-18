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На Украине заявили о готовности США продать ей 16 патрульных катеров

Глава МИД выразил надежду, что усилит потенциал Военно-морского флота Незалежной.

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Фото © ВМС США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Соединённые Штаты одобрили сделку по продаже Украине до 16 патрульных катеров модели Mark VI.

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования, — написал Кулеба в "Твиттере".

Министр рассчитывает, что такое приобретение поможет Военно-морскому флоту Украины "противостоять угрозам в Чёрном и Азовском морях".

По словам Кулебы, шесть катеров США уже готовят и они будут направлены в качестве помощи. Остальные придётся купить.

Ранее сообщалось, что Киев намерен купить в Штатах катера Mark VI на общую сумму $600 млн. На Украине выражали надежду, что эти катера помогут "обуздать" Россию в Азовском море.

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