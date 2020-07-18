На Украине заявили о готовности США продать ей 16 патрульных катеров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Соединённые Штаты одобрили сделку по продаже Украине до 16 патрульных катеров модели Mark VI.

— США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования, — написал Кулеба в "Твиттере".

Министр рассчитывает, что такое приобретение поможет Военно-морскому флоту Украины "противостоять угрозам в Чёрном и Азовском морях".

По словам Кулебы, шесть катеров США уже готовят и они будут направлены в качестве помощи. Остальные придётся купить.