Цены на внедорожник "Нива" выросли в четвёртый раз за год

Так, базовая комплектация внедорожника теперь обойдётся в 695 тысяч рублей, Niva GLC подорожала до 859 тысяч рублей, а стоимость максимальной комплектации LEM Camouflage теперь составляет 879 тысяч рублей. Почему поднялись цены, неизвестно, однако издание связывает рост с обновлёнными комплектующими.

Первый раз за год стоимость Lada Niva поднялась в январе. Рост тогда составил до 35 тысяч рублей в зависимости от комплектации. В апреле цена изменилась ещё раз, но уже максимум на семь тысяч рублей. Третий раз история повторилась в мае. Тогда цены выросли, как и сейчас, на девять тысяч рублей.