"Самая счастливая". Пытавшаяся примкнуть к ИГИЛ Варвара Караулова вышла замуж

Бывшая студентка МГУ им. Ломоносова Варвара Караулова, ставшая известной после неудавшейся попытки сбежать в Сирию и примкнуть к террористам ИГИЛ*, вышла замуж. Фотографии с торжественной церемонии молодожёны выложили на своих страницах в соцсетях.

— Друзья, только что состоялось моё бракосочетание с самой потрясающей девушкой на земле — Варварой Карауловой. Я долго ждал того дня, когда я могу сказать, что по-настоящему счастлив. Я люблю тебя, Варя, — подписал снимок супруг Олег Елисеев.

С аналогичным признанием сделала запись и сама Варвара, разместив фотографию обручальных колец.

Самая счастливая с Oleg Eliseev Люблю тебя очень❤️❤️❤️ Опубликовано Варварой Карауловой Суббота, 18 июля 2020 г.

Напомним, Караулову приговорили к четырём с половиной годам за попытку примкнуть к террористической организации. Она была задержана в октябре 2015 года в Стамбуле, где с группой россиян пыталась попасть в Сирию. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой, однако год назад девушка вышла по УДО. Позднее девушка поделилась планами на жизнь после колонии. <br/>