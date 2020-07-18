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"Самая счастливая". Пытавшаяся примкнуть к ИГИЛ Варвара Караулова вышла замуж

Супругом девушки стал юрист из адвокатской коллегии, которая занималась её защитой.

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Фото © Facebook / Oleg Eliseev

Бывшая студентка МГУ им. Ломоносова Варвара Караулова, ставшая известной после неудавшейся попытки сбежать в Сирию и примкнуть к террористам ИГИЛ*, вышла замуж. Фотографии с торжественной церемонии молодожёны выложили на своих страницах в соцсетях.

Друзья, только что состоялось моё бракосочетание с самой потрясающей девушкой на земле — Варварой Карауловой. Я долго ждал того дня, когда я могу сказать, что по-настоящему счастлив. Я люблю тебя, Варя, — подписал снимок супруг Олег Елисеев.

С аналогичным признанием сделала запись и сама Варвара, разместив фотографию обручальных колец.

Самая счастливая с Oleg Eliseev Люблю тебя очень❤️❤️❤️

Опубликовано Варварой Карауловой Суббота, 18 июля 2020 г.

Напомним, Караулову приговорили к четырём с половиной годам за попытку примкнуть к террористической организации. Она была задержана в октябре 2015 года в Стамбуле, где с группой россиян пыталась попасть в Сирию. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой, однако год назад девушка вышла по УДО. Позднее девушка поделилась планами на жизнь после колонии.

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* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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