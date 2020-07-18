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"На каком основании здесь американцы?" Опубликовано видео, как военные России заблокировали колонну США

По предварительным данным, инцидент спровоцировали сами "гости" из Штатов. Они преследовали машины военной полиции РФ.

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В сирийской провинции Хасака колонна бронемашин армии США оказалась заблокирована военной полицией Вооружённых сил России. Соответствующие кадры с места инцидента опубликовал Telegram-канал "Военкоры русской весны". В пояснении к ролику говорилось, что причиной конфликтной ситуации стали "неадекватные действия" американских военных.

После блокирования проезда российский офицер напомнил американскому коллеге, что военные США находятся в Сирии незаконно. А также предостерёг их от "преследования русских" и просил передать это наставление американскому командованию.

Это территория Сирийской Арабской Республики. Российские вооружённые силы находятся здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы? — задал вопрос офицер и, не получив ответа, добавил, — Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать.

Как сообщал Лайф, ранее террористы устроили взрыв на трассе в Сирии, по которой следовал российский патруль. Трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения.

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